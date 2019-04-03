В Москве сегодня начнется процесс по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы сегодня начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Предварительное судебное заседание состоится в 14.00, — сказал «РИА Новости» пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Эта стадия процесса, в соответствии с законодательством, пройдет в закрытом режиме. Ранее Главное следственное управление ГУМВД по Москве завершило предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Напомним, что Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. С того же месяца все четверо находятся в СИЗО.

На прошлой неделе была отклонена жалоба со стороны защиты нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ не принял жалобу футболиста из-за нарушения правил ее подачи и оформления. Адвокаты футболиста заявили, что ему необходима реабилитация из-за травмы колена.