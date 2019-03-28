ВЦИОМ: 25% россиян негативно восприняли новость об отставке Назарбаева

50% россиян безразлично восприняли новость об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, еще 25% отнеслись к этому негативно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного среди 1,6 тыс. россиян.

В целом 45% россиян что-то слышали об отставке, а 41% хорошо осведомлены о ней.

Среди причин отставки называют возраст Назарбаева (31%), его усталость (13%) и состояние здоровья (11%). При этом 38% опрошенных затруднились высказать свою версию причины отставки Назарбаева.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе обращения к своему народу заявил о сложении полномочий. Отметив, что для него было великой честью занимать 30 лет этот пост, глава республики выразил уверенность, что страна идет по правильному пути.

На следующий день Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана. Он занимал должность спикера Сената с 2013 года.