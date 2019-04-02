Военный комиссар Татарстана рассказал об особенностях призыва в армию весной 2019 года

Фото: скриншот

Военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин рассказал об особенностях весеннего призыва в армию. Об этом он заявил на брифинге, посвященном подготовке и проведению призыва на военную службу, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Так, с февраля все организации должны сообщать в военкомат о сотрудниках, не вставших на учет.

«Отсутствие у граждан регистрации по месту жительства и месту пребывания не освобождает их от обязанности состоять на воинском учете и не может служить основанием в постановке их на воинский учет», — рассказал Погодин.

Кроме того, в этом году за работой призывной комиссии Татарстана будут следить военные прокуроры.

Ранее сообщалось, что в апреле — июле 2019 года в Татарстане вызовут на призывные комиссии около 18 тысяч человек, из них более 3,3 тысячи человек отправятся в армию.