Из Татарстана на службу в армию отправятся более 3,3 тысячи человек

В апреле — июле 2019 года в Татарстане вызовут на призывные комиссии около 18 тысяч человек, из них более 3,3 тысячи человек отправятся в армию. Об этом сообщил военный комиссар Республики Татарстан Сергей Погодин на брифинге.



Отправлять призывников в армию планируется начать с с 22 апреля.

Так, в сухопутные войска отправятся 53% призывников, в военно-морской флот — 8%, в ракетные войска — 8%, в воздушно-космические силы — 9%, в ВДВ и части специального назначения — 8%, в войска Росгвардии — 6%, в Главное Управление Министерства обороны — 2%. В другие подразделения отправятся 6% призывников, пишет пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что из Казани в весенний призыв на службу в армию отправятся 660 человек.