Выручка АО «Казанский хлебозавод №7» за 2018 год превысила 1,8 млрд рублей

Выручка АО «Казанский хлебозавод №7» по итогам 2018 года превысила 1,8 млрд рублей. В 2017 году этот показатель составлял 1,27 млрд рублей.

Чистая прибыль компании составила 28 млн рублей, что на 2 млн рублей меньше, чем в 2017 году. Прибыль от продаж снизилась с 878 млн рублей до 595 млн рублей, следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Ранее в Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщили, что в 2019 году ожидается повышение стоимости хлеба на 5—6%.