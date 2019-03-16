Пекари предупредили о росте цен на хлеб в России

В России в 2019 году ожидается повышение стоимости хлеба на 5—6%. Соответствующее заявление сделали в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

По данным гильдии, несмотря на январское падение потребительских цен на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов, к концу года ожидается подорожание хлеба. При этом повышение ценника будет происходить постепенно.

«Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5—6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется», — цитирует представителей гильдии «РИА Новости».

Напомним, ранее эксперты также предсказали подорожание в России молока и гречки.