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Пекари предупредили о росте цен на хлеб в России

12:55, 16.03.2019
Пекари предупредили о росте цен на хлеб в России
Фото: pixabay.com

В России в 2019 году ожидается повышение стоимости хлеба на 5—6%. Соответствующее заявление сделали в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

По данным гильдии, несмотря на январское падение потребительских цен на хлеб из пшеничной муки первого и второго сортов, к концу года ожидается подорожание хлеба. При этом повышение ценника будет происходить постепенно.

«Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5—6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется», — цитирует представителей гильдии «РИА Новости».

Напомним, ранее эксперты также предсказали подорожание в России молока и гречки.

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