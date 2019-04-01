ЦИК: около 11 млн жителей Украины не проголосовали на выборах президента

Почти 11 млн граждан Украины не приняли участиея в выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

По последней информации, число избирателей, которые были внесены в список, составило 29,622 млн человек. Количество проголосовавших — 18,817 млн. Итоговая явка — 63,52%.

Напомним, выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. После обработки 41,59% лидирует глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский с 30,20% голосов. Далее следует действующий президент Петр Порошенко с 16,67%. На третьем месте — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,13%.

По данным экзитполов, во второй тур должны пройти Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Голосование состоится 21 апреля.



