Суд арестовал экс-министра РФ Михаила Абызова
Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом пишет ТАСС.
В суде адвокат попросил суд освободить подзащитного под залог в 1 млрд рублей. За Абызова поручились бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие.
Сам Абызов утверждает, что следствие вменяет ему организацию преступного сообщества на основании звонка охраннику одного из бывших руководителей группы Ru-Com Николая Степанова.
Напомним, накануне стало известно о задержании Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.ОбществоВластьПроисшествия
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