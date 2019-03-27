Суд арестовал экс-министра РФ Михаила Абызова

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом пишет ТАСС.

В суде адвокат попросил суд освободить подзащитного под залог в 1 млрд рублей. За Абызова поручились бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие.

Сам Абызов утверждает, что следствие вменяет ему организацию преступного сообщества на основании звонка охраннику одного из бывших руководителей группы Ru-Com Николая Степанова.

Напомним, накануне стало известно о задержании Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.