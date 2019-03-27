Абызов впервые прокомментировал обвинения

На суде бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов прокомментировал обвинения в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Он заявил, что в материалах дела имеются фактические ошибки, пишут «Ведомости». Например, следствие называет его гендиректором группы Ru-Com, в то время как он был председателем совета директоров.

Бывший чиновник утверждает, что следствие вменяет ему организацию преступного сообщества на основании звонка охраннику одного из бывших руководителей группы Ru-Com Николая Степанова.

Абызов убежден, что обвинение в создании преступного сообщества предъявлено ему для того, чтобы оказывать давление.

Кроме того, экс-министр заявил, что сдал все загранпаспорта и имеет только российское гражданство, передает «Интерфакс». Таким образом он решил убедить суд, что его необязательно отправлять под стражу.