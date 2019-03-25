В Казани на ремонт дорог в 2019 году выделено 3,2 млрд рублей

В 2019 году в Казани на ремонт дорог из бюджетов разного уровня выделено 3,25 млрд рублей. Об этом рассказал замруководителя исполкома, глава комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Всего в этом году планируется отремонтировать 32 улицы и 19 тротуаров, будет нанесена дорожная разметка на площади 265 тыс. кв. м, а также благоустроены 290 дворов.

В городе расширят участки улиц Максимова и Дубравной. Будет построен участок дороги на улице Красной Позиции протяженностью 800 м — он станет выездом с Аделя Кутуя на Гвардейскую, продолжится строительство Большого Казанского кольца на 800-метровом участке между улицами Булатова и Борисковской с перспективой выхода на развязку на Тихорецкой.



Также в этом году планируется организовать подъездные дороги к 14 садовым обществам. Кроме того, будут отремонтированы улицы Габишева, Фучика, Зорге, Академика Королева, Халитова, сообщается на сайте мэрии Казани.



Ранее сообщалось, что Татарстан в 2019 году получит 2,6 млрд рублей на нацпроект «Безопасные и качественные дороги».