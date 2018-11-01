Татарстан в 2019 году получит 2,6 млрд рублей на нацпроект «Безопасные и качественные дороги»

На реализацию в Республике Татарстан национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году из федерального бюджета выделят 2,6 млрд рублей.

По словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артема Чукина, из этой суммы для Казанской агломерации предусмотрен 1 млрд рублей, Набережночелнинской — 680 млн рублей, Нижнекамской — 432 млн рублей. Кроме того, 490 млн рублей пойдет на ремонт республиканских дорог, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что на ремонт 430 дворовых территорий в Казани в этом году потратят 1 млрд рублей.

