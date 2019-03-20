Казанский суд отказал в принудительном приводе экс-прокурора района

Фото: Следком по РТ

Защита по делу ТЦ «Адмирал» не смогла добиться принудительного привода на судебный допрос двух свидетелей обвинения — экс-прокурора Кировского района Равиля Вахитова и экс-руководителя регионального управления службы судебных приставов Радика Ильясова.

Против удовлетворения этого ходатайства не возражала даже сторона обвинения.

«Нет оснований», — решил судья Кировского райсуда Казани Феликс Сабитов.

По данным защиты, добиться явки вышеназванных свидетелей по повесткам суду не удается уже второй год. Хотя на прошлой неделе в суде дождались еще одного vip-свидетеля — бывшего прокурора Казани Рафката Уразбаева.

Куда меньше шансов допросить беглого свидетеля Анатолия Агрбу, заочно арестованного в качестве обвиняемого в организации ОПС «Тукаевские» и четырех вымогательствах.

«Реальное время» предлагает читателям детали допросов Агрбы и членов его семьи в рамках предварительного расследования пожара с 19 погибшими в казанском торговом центре в 2015 году.