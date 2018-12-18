В Казани подал в отставку прокурор Кировского района

В отставку по выслуге лет подал прокурор Кировского района Казани Равиль Вахитов. С 10 декабря обязанности руководителя в прокуратуре района исполняет Радик Файзрахманов.



В отставку Вахитов вышел по выслуге лет, отработав в надзорном ведомстве 25 лет, уточнил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Отметим, что до назначения прокурором района в декабре 2013 года именно Вахитов отвечал за связи с общественностью в прокуратуре РТ. До этого работал следователем, прокурором-криминалистом в прокуратуре Советского, Вахитовского районов и города Казани. В свое время возглавлял следственную группу по расследованию уголовного дела в отношении членов преступного сообщества «Хадишинские».