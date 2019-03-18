Глава РФС о возможной дисквалификации Погребняка за расизм: «Это недопустимо, будем рассматривать»

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Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Урала» Павла Погребняка и его возможной дисквалификацией за высказывания о темнокожих футболистах в сборной России.

«Если поступит обращение от лиги или от соответствующих лиц, органов РФС, то обязательно будем рассматривать.

В принципе, это совершенно недопустимое обращение. Почему темнокожий не может играть за национальную команду России? Он является гражданином страны и имеет такие же права, как любой гражданин РФ, в том числе играть за сборную страны», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, форвард «Урала» оказался в центре скандала, когда во время интервью одному из екатеринбургских изданий заявил, что не поддерживает натурализацию игроков для российской национальной команды. В том числе он высмеял привлечение в сборную темнокожего футболиста Ари.