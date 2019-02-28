Эксперты предсказали подорожание в России молока, гречки и хлеба

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Специалисты «Финэкспертизы» рассказали, что в 2019 году следует ожидать роста цен на гречку, молоко и хлеб.

Эксперты отмечают, что для производства молока требуются корма, которые в 2018 году подорожали на 36%, а тарифы на энергоносители выросли на 30%. Кроме того, сейчас производители получают прибыль с литра молока в 3,4%, а в среднем в пищевой промышленности этот показатель составляет 8%.

Что касается гречки, то в 2017 году из-за рекордного урожая цены на крупу упали на 16%, после чего в 2018 году сократились посевы, и в результате валовый сбор культуры упал почти на 40%. Вместе с ростом цен на удобрения и средства защиты растений, это приведет к очередному скачку цен на гречку.

Низкий уровень прибыли у производителей хлеба связан с подорожанием в 2018 году пшеницы на 54%, а также ржи на 30%. Кроме того, выросли расходы на ЖКХ, на аренду помещений и земли. Эти причины, по мнению экспертов, заставят производителей повысить цены на хлеб, пишет «Российская газета».

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане производители хлеба намерены повысить цены на продукцию. В марте цены на хлеб в республике могут вырасти на 10%.