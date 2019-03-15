В МИД РФ прокомментировали введение США и Канадой новых санкций в отношении России

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал введение новых антироссийских санкций, сообщается на официальном портале МИД РФ.

Отмечается, что «ничего нового или неожиданного» в очередной порции санкций нет.

— Выражаем сожаление, что в американской и канадской столицах продолжают следовать пагубному курсу на полное разрушение двусторонних отношений с Россией, и так оказавшихся в весьма плачевном состоянии вследствие охватившей Вашингтон и Оттаву дремучей русофобии, — высказывают в департаменте МИД РФ.



Там же подчеркивают, что практический ответ со стороны России непременно последует.

Напомним, ранее сообщалось, что США ужесточили антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. Среди компаний, которые попали под санкции, — Зеленодольский завод им. Горького. Кроме того, Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из России.