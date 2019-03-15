Канада ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе и Крыма

Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из России.

В сообщении МИД страны сказано, что ограничительные меры введены в ответ на военные действия России против трех украинских судов и захват украинских моряков в Черном море в ноябре 2018 года.

Кроме того, Канада ввела санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, ответственных за вторжение и оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины. Например, в санкционный список попал бывший глава Центра «Э» МВД РФ Тимур Валиулин, отмечается на официальном портале правительства Канады.



Под канадские ограничительные меры, в частности, также попали глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВТБ Андрей Костин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также глава Роскомнадзора Александр Жаров и другие. Среди компаний в списке оказалось ПАО «Туполев».

Ранее США ввели антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Они касаются восьми российских компаний, в том числе Зеленодольского завода им. Горького.