Итоги дня: шанс от Совфеда для хостелов, одобрение закона о фейк-ньюс, новая стратегия развития нефтехимии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 марта.

Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает размещать хостелы в жилых помещениях. Члены Совфеда предложили создать согласительную комиссию по данному законопроекту и перенести сроки его вступления в силу с 1 января 2020 года.

Кроме того, Совфед одобрил законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Среди мероприятий — создание новых стимулирующих налоговых условий по акцизам для предприятий этой сферы.

В Татарстане назначены два новых замминистра. Адель Мубаракшин стал заместителем министра труда, занятости и социальной защиты РТ, а заместителем министра культуры республики назначен Ленар Хакимзянов.

Госдума предложила отменить обязательную накопительную часть пенсии. Инициатива исходит от главы комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Казанская предпринимательница за незаконное использование товарных знаков «Барбоскины» заплатит 40 тысяч рублей. Всего в пользу студии анимационного кино завершилось более 1,5 тысячи судебных процессов на сумму, превышающую 170,17 млн рублей.

