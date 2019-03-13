Госдума предложила отменить обязательную накопительную часть пенсии

Глава комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил убрать из системы обязательного пенсионного страхования накопительную пенсию.

Вместе с тем депутат не против добровольных пенсионных накоплений, пишет «Интерфакс».



«Но когда сегодня не работает обязательная накопительная пенсия и когда в обществе постоянно идет обсуждение, мы порождаем не что иное, как социальную напряженность. Многих накопительная пенсия вообще не касается, и заморозка накопительной пенсии вообще не касается», — сказал Нилов.

Ранее Всемирный банк назвал готовящуюся в России реформу накопительных пенсий инновационной. Эксперты организации считают, что новая система Индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит людям быстрее приспособиться.

Напомним, что государственная система пенсионных накоплений в РФ разочаровала граждан, поскольку в 2014 году деньги, направленные в эту сферу, были заморожены. С тех пор власти ежегодно продлевают заморозку.