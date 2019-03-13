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В Татарстане назначили замминистров труда и культуры республики

14:46, 13.03.2019
В Татарстане назначили замминистров труда и культуры республики
Фото: gossluzhba.tatarstan.ru

В Татарстане постановлением кабинета министров Республики Татарстан назначены заместитель министра труда, занятости и социальной защиты, а также заместитель министра культуры республики.

Заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан назначен Адель Рафикович Мубаракшин, ранее работавший в этом же ведомстве на различных должностях с 2008 года.

Заместителем министра культуры Республики Татарстан назначен Ленар Саетзянович Хакимзянов, который до этого занимал должность руководителя исполкома Верхнеуслонского района РТ, передает пресс-служба департамента государственной гражданской и муниципальной службы РТ.

Напомним, что в феврале президент федерации ушу Татарстана Айрат Ахмеров был назначен заместителем министра спорта Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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