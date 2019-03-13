В Татарстане назначили замминистров труда и культуры республики

В Татарстане постановлением кабинета министров Республики Татарстан назначены заместитель министра труда, занятости и социальной защиты, а также заместитель министра культуры республики.

Заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан назначен Адель Рафикович Мубаракшин, ранее работавший в этом же ведомстве на различных должностях с 2008 года.



Заместителем министра культуры Республики Татарстан назначен Ленар Саетзянович Хакимзянов, который до этого занимал должность руководителя исполкома Верхнеуслонского района РТ, передает пресс-служба департамента государственной гражданской и муниципальной службы РТ.

Напомним, что в феврале президент федерации ушу Татарстана Айрат Ахмеров был назначен заместителем министра спорта Республики Татарстан.