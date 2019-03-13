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Совфед отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях

13:04, 13.03.2019
Совфед отклонил законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях
Фото: Максим Платонов

Совет Федерации отклонил законопроект, который запрещает размещать хостелы в жилых помещениях.

Против этого высказался 151 сенатор, и только два человека проголосовали за.

После члены Совфеда предложили создать согласительную комиссию по данному законопроекту и перенести сроки его вступления в силу с 1 января 2020 года, пишет RNS.

Напомним, 6 марта Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, который запрещает размещение хостелов в квартирах. Потери малого бизнеса оцениваются в 4 млрд рублей.

Хостел, согласно документу, разрешается в квартире многоквартирного дома при условии, если она переведена в разряд нежилого помещения.

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