Большинство сенаторов Совета Федерации проголосовали за закон о блокировке фейковых новостей

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, который предусматривает блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, сообщает ТАСС.

За закон проголосовали 149 сенаторов, трое против, столько же воздержались. Одновременно Совфед одобрил закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Он устанавливает ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей за распространение недостоверной и искажающей факты информации.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о фейковых новостях. Проект поддержали 322 депутата. Против проголосовали 78 парламентариев. Накануне этого законопроект был принят во втором чтении. После первого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал инициативу с учетом поправок.