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В России утвердили стратегию развития нефтегазохимического сектора до 2025 года

13:40, 13.03.2019
В России утвердили стратегию развития нефтегазохимического сектора до 2025 года
Фото: pixabay.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию нефтегазохимического комплекса, сообщает «Коммерсант».

Траектория развития определена до 2025 года. Среди мероприятий — создание новых стимулирующих налоговых условий по акцизам для предприятий этой сферы.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в химкомплексе России получилось реализовать 20 инвестиционных проектов, сообщает rupec.ru. Примерно половина из них — новые производства малотоннажной химии. Об этом в рамках инвестфорума в Сочи заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Инвестиции в новые производства за прошлый год составили 42 млрд рублей.

ПромышленностьНефтехимияОбществоВласть
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