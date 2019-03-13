В России утвердили стратегию развития нефтегазохимического сектора до 2025 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил дорожную карту по развитию нефтегазохимического комплекса, сообщает «Коммерсант».

Траектория развития определена до 2025 года. Среди мероприятий — создание новых стимулирующих налоговых условий по акцизам для предприятий этой сферы.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году в химкомплексе России получилось реализовать 20 инвестиционных проектов, сообщает rupec.ru. Примерно половина из них — новые производства малотоннажной химии. Об этом в рамках инвестфорума в Сочи заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Инвестиции в новые производства за прошлый год составили 42 млрд рублей.