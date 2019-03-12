Коллекторы считают неверным законопроект об их отстранении от долгов за ЖКУ

Представители коллекторского бизнеса считают неправильным законопроект, запрещающий им работать с долгами за ЖКУ. Они считают, что главную опасность представляют дилетанты из других сфер.

Согласно документу, запрет будет распространяться только на коллекторские агентства, пишет «Коммерсант». Долги смогут выбивать управляющие компании (УК), товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищные кооперативы либо ресурсоснабжающие организации.



«В своей работе такие организации могут применять методы, противоречащие нормам закона о взыскании: осуществлять звонки в любое время и без ограничения по количеству, расклеивать объявления о должниках в подъездах, устанавливать доски «позора», — рассказал президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.



Напомним, что сегодня в Госдуме предложили полностью запретить коллекторам заниматься взысканием долгов по платежам за ЖКУ. Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.



Инициативу уже поддержали в Минстрое РФ и думская фракция «Единой России».

В 2018 году в Казани управляющая компания требовала вернуть долг за ЖКУ у ветерана. Через коллекторов УК хотела получить с 92-летнего Юрия Величко 45 тысяч рублей.