В Госдуму поступил законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предполагается запретить передавать коллекторам право на работу с долгами граждан по жилищно-коммунальным платежам. Информация размещена в системе обеспечения законодательной деятельности.

Автором инициативы выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В пояснительной записке отмечается, что уступка прав требований непрофессиональным участникам рынка жилищно-коммунальных услуг лишает граждан возможности установления законности требования долга в судебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года по числу нарушений в обработке персональных данных лидируют кредитные организации и коллекторские агентства — всего поступило 400 жалоб. Так, граждане жаловались на ситуации, когда банки использовали паспортные данные для незаконного оформления микрозаймов на других лиц, поручали обработку данных другому лицу в целях взыскания кредитной задолженности и не предоставляли информацию об обработке по требованию субъекта. Также банки продолжали обрабатывать персональные данные даже в случаях отзыва согласия гражданина.