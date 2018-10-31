СК возбудил уголовное дело по факту угроз казанскому ветерану войны со стороны коллекторов

Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту угроз от коллекторов в отношении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. По данным источников «Реального времени», речь идет о Юрии Величко.

Дело возбуждено по ч. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение тайны частной жизни).

Напомним, с ветерана Великой Отечественной войны Юрия Величко управляющая компания Авиастроительного района решила с помощью коллекторов взыскать 45 тыс. рублей якобы «долга».

В связи с этим председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Татарстану организовать доследственную проверку по поводу угроз в отношении ветерана войны из Казани.

По версии следствия, ветерану звонили неустановленные лица и высказывали угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, неустановленные лица незаконно и публично распространили сведения о частной жизни пенсионера, разместив в подъезде его дома сведения об имевшейся у него задолженности перед Управляющей компанией ЖКХ Авиастроительного района Казани.