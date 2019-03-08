Мацокина и Терентьев выиграли золото в смешанном командном спринте на Универсиаде

Российские лыжники Александр Терентьев и Христина Мацокина, представляющая Татарстан, завоевали золотые медали в смешанном командном спринте классическим стиле на Универсиаде в Красноярске.

Они преодолели дистанцию в 10 км за 22 минуты 11,37 секунды. Вторыми стали россияне Андрей Собакарев и Полина Некрасова. Замкнули тройку лидеров финны Йоонас Сарккинен и Катри Люлюнперя, передает пресс-служба Министерства спорта РТ.

Сборная России продолжает лидировать в общем медальном зачете. Второе место занимает Южная Корея, третье — Швейцария.

Ранее татарстанская сноубордистка Милена Быкова завоевала золотую медаль в параллельном слаломе и серебряную в параллельном гигантском слаломе на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске. Поздравление спортсменке направил президент РТ Рустам Минниханов.