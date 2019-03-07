Минниханов поздравил татарстанскую сноубордистку Милену Быкову с медалями на зимней Универсиаде

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанскую сноубордистку Милену Быкову с золотой медалью в параллельном слаломе и серебряной медалью в параллельном гигантском слаломе на зимней Универсиаде-2019 в Красноярске.

Поздравительную телеграмму также получили старший тренер Центра спортивной подготовки сборных команд России Дмитрий Салагаев и ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Юсуп Якубов.

«Уверен, эти награды стали итогом многолетних упорных тренировок, грамотной работы тренера Дмитрия Юрьевича Салагаева, которые позволили Милене опередить своих соперников и занять высший пьедестал почета. Благодарю вас за высокий профессионализм и максимальную самоотдачу во благо развития российского спорта. Так держать! Гордимся вами, желаем новых больших свершений, энергии и сил для достижения всех поставленных целей», — говорится в послании, которое приводит пресс-служба президента РТ.

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Быковой.