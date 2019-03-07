Главное к утру: гендиректор ЮНЕСКО в Казани, вылет «Рубина» из Кубка России, рейтинг самых пьющих регионов РФ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру четверга, 7 марта.

Вечером в среду, 6 марта, в Казань прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле. В аэропорту ее встретил государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев. У Азуле запланированы переговоры с президентом РТ Рустамом Миннихановым, а также посещение ряда объектов в городе.

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что закрытие неба над Пакистаном может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний на 10—12%. Повышение стоимости билетов возможно из-за изменения маршрутов и последующие за этим дополнительные дозаправки и облеты.

Российский интернет-ретейлер Ozon может создать на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» логистический центр. Как ключевое преимущество представители компании отметили удобное расположение промышленной площадки, что позволит успешно развивать логистический центр в Поволжье.

Следственный комитет предъявил обвинения отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову в хищении газа на 31 млрд рублей и создании преступного сообщества.

Эксперты назвали пятерку самых пьющих регионов России в 2018 году. Рейтинг возглавил Ненецкий автономный округ. Там продажи алкоголя на душу населения составили 28,6 литра за год.

«Рубин» проиграл «Локомотиву» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Игра состоялась на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счетом 0:1 в пользу московского клуба.