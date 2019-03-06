СК предъявил обвинения Раулю Арашукову в хищении газа на 31 млрд рублей

Следственный комитет предъявил обвинения отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову в хищении газа на 31 млрд рублей и создании преступного сообщества.

Как сообщает пресс-служба СК, в период после октября 2002 года Арашуков создал организованную группу и вовлек в нее своих родственников и знакомых, а также разработал план хищений природного газа ПАО «Газпром», поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и КЧР. Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности на предприятиях газовой отрасли. Для того, чтобы обезопасить незаконную деятельность, обвиняемый вовлек в преступное сообщество своего сына Рауфа Арашукова.

Также Рауль Арашуков оказывал влияние на должностных лиц, а также препятствовал назначению на определенные должности тех, кто мог пресечь деятельность преступной организации.

Напомним, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков, долгое время возглавлявший структуры «Газпрома» на Северном Кавказе подозреваются в хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей. Кроме того, следствие считает их причастными к нескольким убийствам. По некоторым данным, арест сенатора и его отца стал возможен после доклада силовиков президенту РФ Владимиру Путину.