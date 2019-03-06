Минтранс РФ допустил рост цен на авиабилеты на 10—12% из-за закрытия неба над Пакистаном

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что закрытие неба над Пакистаном может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний на 10—12%.

Как пишет «РИА Новости», рост возможен из-за изменения маршрутов и последующие за этим дополнительные дозаправки и облеты.

Ранее уже сообщалось, что индо-пакистанский конфликт может привести к подорожанию туров в Азию.

Напомним, Росавиация предупредила российские авиакомпании о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Компаниям рекомендовали учитывать эти данные при планировании полетов. По данным ТАСС, российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран.