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Минтранс РФ допустил рост цен на авиабилеты на 10—12% из-за закрытия неба над Пакистаном

22:57, 06.03.2019
Минтранс РФ допустил рост цен на авиабилеты на 10—12% из-за закрытия неба над Пакистаном
Фото: realnoevremya.ru

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что закрытие неба над Пакистаном может привести к росту цен на билеты российских авиакомпаний на 10—12%.

Как пишет «РИА Новости», рост возможен из-за изменения маршрутов и последующие за этим дополнительные дозаправки и облеты.

Ранее уже сообщалось, что индо-пакистанский конфликт может привести к подорожанию туров в Азию.

Напомним, Росавиация предупредила российские авиакомпании о полном или частичном запрете на полеты над территориями Индии, Пакистана и Афганистана. Компаниям рекомендовали учитывать эти данные при планировании полетов. По данным ТАСС, российские авиакомпании перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркмению и Иран.

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