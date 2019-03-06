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Ozon может открыть логистический центр в Зеленодольске

21:31, 06.03.2019
Ozon может открыть логистический центр в Зеленодольске
Фото: flickr.com

Российский интернет-ретейлер Ozon может создать на территории опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск» логистический центр.

Ключевым преимуществом представители компании отметили удобное расположение промышленной площадки, что позволит успешно развивать логистический центр в Поволжье, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономики РТ.

Также делегация Ozon сегодня ознакомилась с его инфраструктурой и ходом проведения строительных работ действующих резидентов.

Напомним, 25 февраля Ozon сообщил о снижении тарифов на доставку. Компания повышала эти тарифы меньше месяца назад.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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