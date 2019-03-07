Эксперты назвали пятерку самых пьющих регионов России в 2018 году

По итогам 2018 года самым пьющим регионом России стал Ненецкий автономный округ. Там продажи алкоголя на душу населения составили 28,6 литра за год, следует из статистики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

В пятерку также вошли Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).

В среднем по России за прошлый год потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 л на человека, пишут «Известия».



В рейтинге учитывались данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информация Росстата о численности России. Список составлен на основе информации о продажах водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. При этом продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не учитывались.

Ранее Татарстан и Башкирия вошли в число наименее пьющих вино регионов России в январе 2019 года.