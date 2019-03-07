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Эксперты назвали пятерку самых пьющих регионов России в 2018 году

00:55, 07.03.2019 1
Эксперты назвали пятерку самых пьющих регионов России в 2018 году
Фото: realnoevremya.ru

По итогам 2018 года самым пьющим регионом России стал Ненецкий автономный округ. Там продажи алкоголя на душу населения составили 28,6 литра за год, следует из статистики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.

В пятерку также вошли Сахалинская (28,3 л), Магаданская (26,5 л), Московская (25,8 л) области и Карелия (25,6 л).

В среднем по России за прошлый год потребление спиртного выросло на 8,3%, до 14,3 л на человека, пишут «Известия».

В рейтинге учитывались данные продаж государственной системы учета спиртного ЕГАИС, а также информация Росстата о численности России. Список составлен на основе информации о продажах водки, коньяка, ликероводочных изделий, винодельческой и слабоалкогольной продукции. При этом продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не учитывались.

Ранее Татарстан и Башкирия вошли в число наименее пьющих вино регионов России в январе 2019 года.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 марта
    Во многом алкоголь способствует вымиранию нечерноземья, исконно русских земель. Не зря в 3-4 раза опережают убыль населения, по отношению с другими регионами.
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