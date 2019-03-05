Главное к утру: упавшая прибыль «Аэрофлота», продление ареста Азату Мифтахову и задержание инспекторов Ростехнадзора в РБ

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей к утру вторника, 5 марта.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В 2018 году «Аэрофлот» снизил чистую прибыль по МСФО на 75%, если сравнивать с показателем 2017 года. Прошлогодний показатель составил 5,7 млрд рублей. При этом предполагалось, что чистая прибыль составит 8,7 млрд рублей.

Головинский суд Москвы продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова до 7 февраля. Молодой человек, ранее побывавший на допросах в ФСБ по подозрению в изготовлении взрывчатки, теперь обвиняется в хулиганстве.

Провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил о возвращении в страну. «Уже на нашей любимой земле!», — написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций против России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Речь идет об ограничительных мерах, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года.

Журнал Forbes включил «Ак Барс» Банк в список 20 лучших банков России. В него также вошли UniCredit, Сбербанк, ВТБ, «Почта Банк», «Альфа-банк», «Газпромбанк». Перечень составлялся вместе с исследовательской компанией Statista на основе опроса клиентов.