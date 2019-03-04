Трамп продлил антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп продлил на год ряд санкций против России, которые были введены из-за ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Белого дома.

Речь идет об ограничительных мерах, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года.

Ранее Конгресс США опубликовал обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Авторы документа предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться спустя 90 дней после вступления в силу закона.