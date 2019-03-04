Чистая прибыль «Аэрофлота» не достигла прогнозных значений из-за резкого подорожания керосина

В 2018 году «Аэрофлот» снизил чистую прибыль по МСФО на 75%, если сравнивать с показателем 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Прошлогодний показатель составил 5,7 млрд рублей. При этом предполагалось, что чистая прибыль составит 8,7 млрд рублей. Одним из факторов, повлиявших на финансовые результаты, стал очень высокий рост стоимости керосина.

Напомним, ранее сообщалось, что с марта авиакомпания «Аэрофлот» повысит топливный сбор на 200 рублей. Это связано с ростом цен на авиационный керосин и ослаблением курса рубля, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Повышение коснется внутренних рейсов «Аэрофлота», «России» и «Авроры» с датой продажи билета с 4 марта и датой перевозки с 1 апреля.