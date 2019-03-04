Суд продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова
Головинский суд Москвы продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова до 7 февраля. Он подозревается в хулиганстве. Об этом пишет «РИА Новости»
Напомним, ранее Мосгорсуд оставил под арестом Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России».
До этого он побывал на допросах в ФСБ по подозрению в изготовлении взрывчатки, где пожаловался на пытки при помощи электрошокера и шуруповерта.Происшествия Татарстан
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