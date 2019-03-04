Суд продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова

Фото: Максим Платонов

Головинский суд Москвы продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова до 7 февраля. Он подозревается в хулиганстве. Об этом пишет «РИА Новости»

Напомним, ранее Мосгорсуд оставил под арестом Мифтахова по делу о поджоге офиса «Единой России».

До этого он побывал на допросах в ФСБ по подозрению в изготовлении взрывчатки, где пожаловался на пытки при помощи электрошокера и шуруповерта.