В Башкирии трех сотрудников Ростехнадзора заподозрили в коррупции

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении троих сотрудников Западно-Уральского управления Ростехнадзора по подозрению в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В феврале 2019 года подозреваемые в ходе проверки нефтяного месторождения, расположенного в Янаульском районе, выявили нарушения при выполнении строительно-монтажных работ и в оформлении документов. После они сообщили представителю нефтедобывающего предприятия, что за 150 тыс. рублей и бутылку коньяка «Hennesy VSOP» составят заключение об отсутствии нарушений норм.

Сначала работник согласился, но потом обратился в правоохранительные органы. После передачи денежных средств одному из подозреваемых последний был задержан с поличным. Двух подозреваемых уже арестовали, сообщает пресс-служба СК.

Ранее специалисты Ростехнадзора начали проверку сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината (УГОК) после ситуации со смогом в городе. Проверка будет идти 30 дней.