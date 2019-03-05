Forbes включил татарстанский банк в список лучших в мире

Журнал Forbes включил «Ак Барс» Банк в список 20 лучших банков мира.

В него также вошли UniCredit, Сбербанк, ВТБ, «Почта Банк», «Альфа-банк», «Газпромбанк».

Перечень составлялся вместе с исследовательской компанией Statista на основе опроса клиентов. Всего было опрошено более 40 тыс. человек в 23 странах мира для составления рейтинга банков в каждой из них. Исследователей интересовала удовлетворенность клиентов работой банков, доверие к ним, обслуживание клиентов, предлагаемые условия, цифровые услуги и т. д. Отмечается, что подобный рейтинг составляется впервые.

Ранее Минэкономразвития России (МЭР) включило четыре банка Республики Татарстан в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 8,5 процента. В список вошли ООО «Камкомбанк», ПАО «Ак Барс» Банк, ООО КБЭР «Банк Казани» и АКБ «Энергобанк» (ПАО).