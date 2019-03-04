Посол России в Великобритании назвал три проблемы в расследовании «дела Скрипалей»
Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал три проблемы в расследовании «дела Скрипалей».
Первая, по его словам, заключается в том, что спустя год после отравления нет никаких отчетов и ответов на вопросы от Великобритании. Вторая — отсутствие доступа к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Третья — засекреченность дела, пишет RT.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Великобританию, что Россия не планирует «спускать на тормозах» историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов. А недавно Bellingcat рассказал о личности третьего подозреваемого. Спецслужбы утверждают, что именно эти агенты пытались убить Скрипалей.
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