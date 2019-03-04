Посол России в Великобритании назвал три проблемы в расследовании «дела Скрипалей»

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Посол России в Великобритании Александр Яковенко назвал три проблемы в расследовании «дела Скрипалей».

Первая, по его словам, заключается в том, что спустя год после отравления нет никаких отчетов и ответов на вопросы от Великобритании. Вторая — отсутствие доступа к Сергею Скрипалю и его дочери Юлии. Третья — засекреченность дела, пишет RT.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Великобританию, что Россия не планирует «спускать на тормозах» историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.