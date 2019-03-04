Мария Захарова заявила, что Россия не «спустит на тормозах» историю со Скрипалями

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Великобританию, что Россия не планирует «спускать на тормозах» историю с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Захарова подчеркнула, что российское дипведомство уже долгое время не может получить ответы даже на «самые простые вопросы» по делу от британской стороны, поэтому Москва будет до последнего добиваться информации о том, что случилось со Скрипалями.

«Абсурдность — это отсутствие хронологии событий того дня или тех дней. Мы люди вежливые и терпеливые. Сочетание этих двух факторов может быть фатальным для некоторых скептиков», — рассказала она в интервью газете «Комсомольская правда».

По ее словам, история в Солсбери рано или поздно будет доведена до логического завершения.

Ранее сообщалось, что пьеса Шендеровича «Увидеть Солсбери» пройдет в конце марта в Лондоне.