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В МГУ назвали информацию о «Скрипальских чтениях» фейком

18:21, 04.03.2019
В МГУ назвали информацию о «Скрипальских чтениях» фейком
Фото: ru.wikipedia.org / I.s.kopytov

Декан факультета политологии МГУ профессор Андрей Шутов назвал фейком информацию о проведении «Скрипальских чтений» в вузе.

Он отметил, что в плане научной работы и проведения различных мероприятий на 2019 год конференция на эту тему не стоит, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что в МГУ хотят провести научную конференцию «Первые Скрипальские чтения», приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Справка

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.

Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов. А недавно Bellingcat рассказал о личности третьего подозреваемого. Спецслужбы утверждают, что именно эти агенты пытались убить Скрипалей.

ОбществоОбразование
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