В МГУ назвали информацию о «Скрипальских чтениях» фейком

Декан факультета политологии МГУ профессор Андрей Шутов назвал фейком информацию о проведении «Скрипальских чтений» в вузе.

Он отметил, что в плане научной работы и проведения различных мероприятий на 2019 год конференция на эту тему не стоит, пишет «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что в МГУ хотят провести научную конференцию «Первые Скрипальские чтения», приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.