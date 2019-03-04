В МГУ назвали информацию о «Скрипальских чтениях» фейком
Декан факультета политологии МГУ профессор Андрей Шутов назвал фейком информацию о проведении «Скрипальских чтений» в вузе.
Он отметил, что в плане научной работы и проведения различных мероприятий на 2019 год конференция на эту тему не стоит, пишет «Интерфакс».
Ранее СМИ сообщили, что в МГУ хотят провести научную конференцию «Первые Скрипальские чтения», приуроченную к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
Справка
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен в Солсбери вместе с дочерью Юлией. Великобритания обвинила в этом Россию и выслала российских дипломатов из страны. В знак солидарности с ней также поступили США, некоторые европейские страны и страны НАТО. В ответ Россия выслала из страны дипломатов этих государств.
Лондон утверждает, что к отравлению причастны сотрудники ГРУ. В Британии показали двух человек, прибывших в страну из Москвы под именами Александр Петров и Руслан Боширов. А недавно Bellingcat рассказал о личности третьего подозреваемого. Спецслужбы утверждают, что именно эти агенты пытались убить Скрипалей.
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