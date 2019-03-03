В МГУ собираются провести «Первые Скрипальские чтения»

В МГУ хотят провести научную конференцию «Первые Скрипальские чтения», приуроченную к годовщине отравления Скрипалей, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

На чтениях обсудят аспекты ведения информационных войн. О планах проведения чтений рассказал член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство России в Великобритании опубликовало доклад на 50 страницах «Солсбери: вопросы без ответов», сообщают «Известия». В хронологическом порядке подготовлены материалы, имеющие отношение к отравлению британского агента и бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.