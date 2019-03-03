Путин назвал условие, когда должно быть больше спортивных и культурных мероприятий

Президент РФ Владимир Путин заметил, что чем сложнее обстановка, тем больше должно быть культурных и спортивных мероприятий, сообщает ТАСС.

Такое мнение Путин высказал в интервью в эфире телеканала «Россия 1». По словам президента, подобные мероприятия призваны объединять страны, людей, народы, а не разъединять их.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин официально объявил открытой XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске. Во время своего выступления глава России выразил надежду, что дни Универсиады запомнятся зрителям и участникам турнира на долгое время, а в памяти останутся исключительно радостные моменты.

«Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, удивительных, красивых, ярких побед», — цитирует ТАСС Путина.

