Антимонопольная служба не получала ходатайства об объединении «Дикси», «Бристоля» и «К&Б»

В Федеральную антимонопольную службу не поступало ходатайство об объединении торговых сетей «Дикси», «Бристоля» и «К&Б», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Только после рассмотрения такого обращения ведомством может быть принято решение по сделке.

Ранее сообщалось, что владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное&Белое» Сергей Студенников договорились о слиянии компаний.