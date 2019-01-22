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Антимонопольная служба не получала ходатайства об объединении «Дикси», «Бристоля» и «К&Б»

14:18, 22.01.2019

В Федеральную антимонопольную службу не поступало ходатайство об объединении торговых сетей «Дикси», «Бристоля» и «К&Б», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Только после рассмотрения такого обращения ведомством может быть принято решение по сделке.

Ранее сообщалось, что владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное&Белое» Сергей Студенников договорились о слиянии компаний.

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