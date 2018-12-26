Ольга Глацких решила уволиться, чтобы «не подставлять губернатора»

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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких решила уволиться. Она объяснила, что не хочет «подставлять губернатора».

«Приняла решение об уходе, потому что считаю недопустимым подставлять губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева, на которого идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков в отношении меня», — прокомментировала она свою отставку блогеру Сергею Колесникову, приложив скан заявления об уходе по собственному желанию.

При этом чиновница проанонсировала собственные проекты по поддержке молодежи

«Я говорила, что не брошу и не предам ребят, так и будет», — добавила Глацких.

Напомним, что скандал вокруг чиновницы возник после ее слов о том, что государство не обязано финансировать все проекты для молодежи и детей. Фраза «государство не просило [ваших родителей] вас рожать» стала своеобразным мемом на федеральном уровне. После этого Глацких была временно отстранена от должности, губернатор упразднил ее департамент, а сама чиновница хоть и вернулась на должность, но лишилась ряда привилегий, например, была исключена из очереди на жилищную субсидию.