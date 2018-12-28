Самарский министр посоветовала одиноким мамам выращивать еду на огородах

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова предложила одиноким мамам выращивать еду на огородах.

Чиновница высказалась в рамках дискуссии о маленьких пособиях для молодых матерей, которая развернулась в Twitter. В ответ на пост жительницы Самары, в котором женщина возмутилась, что «как рожать на 50 рублей», Антимонова написала, что «пока мы пытаемся заработать все деньги, молодость закончится и будет одинокая старость».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!» — отметила министр.

Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение!

— Марина Антимонова (@Antimonova_M) 24 декабря 2018 г.

Также Антимонова посоветовала девушке «взрослеть», так как «все это оправдание девочки, но не матери».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, узнав о высказывании чиновницы, в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал беседу в соцсетях «издержками информационного бума» и пообещал разобраться в ситуации.

Ранее глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что государство молодежи ничего не должно. Позже чиновница сообщила, что слова вырваны из контекста, и извинилась.

Позже Глацких решила уволиться, чтобы «не подставлять губернатора».

