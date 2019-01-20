Эпоха Шаймиева: яркие моменты истории ко дню рождения первого президента

Сегодня день рождения Минтимера Шаймиева - первому президенту Татарстана исполняется 82 года. Большую часть своей жизни Шаймиев отдал служению народу и государству. «Реальное время» подготовило подборку фотоиллюстраций минувших лет.
Фото Михаила Козловского, Романа Хасаева, Максима Платонова, Олега Тихонова
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Народный поэт.