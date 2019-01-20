Эпоха Шаймиева: яркие моменты истории ко дню рождения первого президента

01:00, 20.01.2019 Сюжет: Эпоха Шаймиева 55 14
Май 1992 года Июнь 1993 года Февраль 1994 1995 год Гаага, 1996 год Ингушетия, 1997 год Со старшей сестрой Доргалией, 1998 год С председателем Нацбанка РТ Евгением Богачевым, 1999 год 2000 год С семьей, 2001 год 2002 год С молодым министром финансов России Алексеем Кудриным и премьер-министром РТ Рустамом Миннихановым, сентябрь 2003 года С владелицей сети магазинов «Бахетле» Муслимой Латыповой, октябрь 2004 года Празднование 1000-летия Казани, август 2005 года С коммисаром Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблесом, 2006 год На праздновании 70-летия с актером Маратом Башаровым, 2007 год С президентом Туркменистана, 2008 год Со звездами «Первого канала» и ушедшим в этом году благотворителем Асгатом Галимзяновым, 2009 год Пресс-конференция, 2010 год День музеев, май 2011 года Три президента, август 2012 года В Академии наук, май 2013 года Свияжск, июнь 2014 года Вручение Минтимеру Шаймиеву ордена «Дуслык», сентябрь 2015 года Чествование благотворителей, январь 2016 года День Победы, 206 год Изге Болгар жыены, 2016 год Открытие музея Тукая в Кырлае, 2016 год Республиканский ифтар, 206 год С патриархом Кириллом в Свияжске, 2016 год На выставке «Путешествие Ибн Фадлана: волжский путь от Багдада до Булгара», 2016 год Презентация книги «Жизнь замечательных людей Биография продолжается», 2016 Презентация книги «Жизнь замечательных людей Биография продолжается», 2016 На месте строительства собора Казанской иконы Божией Матери, 2016 год На месте строительства собора Казанской иконы Божией Матери, 2016 год флешмоб строителей Болгарской академии и волонтеров в поддержку Казани в качестве города-символа новых банкнот ЦБ РФ, 2016 год Юбилей театра имени Г.Камала, 2016 год Прибытие в Казань после вручения золотой звезды Героя Труда Российской Федерации, 2017 год Прибытие в Казань после вручения золотой звезды Героя Труда Российской Федерации, 2017 год В новом здании Института истории, 2017 год В новом здании Института истории, 2017 год У памятника Тукаю в день рождения поэта, 2017 год «Женщина года», 2017 «Женщина года», 2017 На выставке «Биляр. Осень 1236 года», 2017 год На строительстве гостиницы «Кул Гали» в Болгаре, 2017 год На церемонии выпуска в КЮИ, 2017 год Установка на стенах Успенского мужского монастыря в Свияжске символики принадлежности к объектам Всемирного наследия, 2017 год Вручение Минитимеру Шаймиеву уникального Корана на конференции «Россия в мировом культурном и природном наследии», 2017 год Новая книга Минтимера Шаймиева «От души – для души, от сердца — к сердцу» Всероссийские дни поля, 2018 год Открытие музея археологии дерева в Свияжске, 2018 год Открытие памятника Шигабутдину Марджани, 2018 год Открытие памятника Рудольфу Нуриеву, 2018 год На итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, 2019 год
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  • Май 1992 года
  • Июнь 1993 года
  • Февраль 1994
  • 1995 год
  • Гаага, 1996 год
  • Ингушетия, 1997 год
  • Со старшей сестрой Доргалией, 1998 год
  • С председателем Нацбанка РТ Евгением Богачевым, 1999 год
  • 2000 год
  • С семьей, 2001 год
  • 2002 год
  • С молодым министром финансов России Алексеем Кудриным и премьер-министром РТ Рустамом Миннихановым, сентябрь 2003 года
  • С владелицей сети магазинов «Бахетле» Муслимой Латыповой, октябрь 2004 года
  • Празднование 1000-летия Казани, август 2005 года
  • С коммисаром Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблесом, 2006 год
  • На праздновании 70-летия с актером Маратом Башаровым, 2007 год
  • С президентом Туркменистана, 2008 год
  • Со звездами «Первого канала» и ушедшим в этом году благотворителем Асгатом Галимзяновым, 2009 год
  • Пресс-конференция, 2010 год
  • День музеев, май 2011 года
  • Три президента, август 2012 года
  • В Академии наук, май 2013 года
  • Свияжск, июнь 2014 года
  • Вручение Минтимеру Шаймиеву ордена «Дуслык», сентябрь 2015 года
  • Чествование благотворителей, январь 2016 года
  • День Победы, 206 год
  • Изге Болгар жыены, 2016 год
  • Открытие музея Тукая в Кырлае, 2016 год
  • Республиканский ифтар, 206 год
  • С патриархом Кириллом в Свияжске, 2016 год
  • На выставке «Путешествие Ибн Фадлана: волжский путь от Багдада до Булгара», 2016 год
  • Презентация книги «Жизнь замечательных людей Биография продолжается», 2016
  • Презентация книги «Жизнь замечательных людей Биография продолжается», 2016
  • На месте строительства собора Казанской иконы Божией Матери, 2016 год
  • На месте строительства собора Казанской иконы Божией Матери, 2016 год
  • флешмоб строителей Болгарской академии и волонтеров в поддержку Казани в качестве города-символа новых банкнот ЦБ РФ, 2016 год
  • Юбилей театра имени Г.Камала, 2016 год
  • Прибытие в Казань после вручения золотой звезды Героя Труда Российской Федерации, 2017 год
  • Прибытие в Казань после вручения золотой звезды Героя Труда Российской Федерации, 2017 год
  • В новом здании Института истории, 2017 год
  • В новом здании Института истории, 2017 год
  • У памятника Тукаю в день рождения поэта, 2017 год
  • «Женщина года», 2017
  • «Женщина года», 2017
  • На выставке «Биляр. Осень 1236 года», 2017 год
  • На строительстве гостиницы «Кул Гали» в Болгаре, 2017 год
  • На церемонии выпуска в КЮИ, 2017 год
  • Установка на стенах Успенского мужского монастыря в Свияжске символики принадлежности к объектам Всемирного наследия, 2017 год
  • Вручение Минитимеру Шаймиеву уникального Корана на конференции «Россия в мировом культурном и природном наследии», 2017 год
  • Новая книга Минтимера Шаймиева «От души – для души, от сердца — к сердцу»
  • Всероссийские дни поля, 2018 год
  • Открытие музея археологии дерева в Свияжске, 2018 год
  • Открытие памятника Шигабутдину Марджани, 2018 год
  • Открытие памятника Рудольфу Нуриеву, 2018 год
  • На итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, 2019 год

Сегодня день рождения Минтимера Шаймиева - первому президенту Татарстана исполняется 82 года. Большую часть своей жизни Шаймиев отдал служению народу и государству. «Реальное время» подготовило подборку фотоиллюстраций минувших лет.

Фото Михаила Козловского, Романа Хасаева, Максима Платонова, Олега Тихонова

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комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    С днём Рождения, дорогой Минтимер Шарипович! Здоровья и долгих лет жизни!
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  • Анонимно 20 янв
    Классные фотки, позитивные)
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    Анонимно 20 янв
    с Кукморскими валенками особенно)) улыбка такая искренняя))
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  • Анонимно 20 янв
    Дорогой Минтимер Шарипович, я надеюсь до вас дойдет мое поздравление! Спасибо Вам за ВСЁ. Самое главное , что вы сделали , это не только газ на селе и ветхое жильё и Универсиада и многое другое. Главное, вы вернули чувство национальной гордости нашему народу. Теперь я везде и всюду говорю - Я ТАТАРИН!!! и это действительно звучит ГОРДО!!!!
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    Анонимно 20 янв
    +1! действительно МШ сильно поднял статус республики, благодаря в том числе ему мы единственные, кто смог сохранить название должности президента РТ, а это многого стоит
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  • Анонимно 20 янв
    дедушка-то бодрячок. так держать!
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  • Анонимно 20 янв
    люблю старые черно-белые фотки смотреть, они натуральнее что ли
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  • Анонимно 20 янв
    +500. Шаймиев - это действительно эпоха. Такие люди рождаются раз в сто лет. Это наш бабай, наш мудрец, наш движитель. Мянге яшя Минтимер-ага. Салямят бул. Дога кылабыз сина хяр вакыт!!!
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  • Анонимно 20 янв
    Миннеханов -Шаймиев это сильная связка, которая обеспечивает стабильность в нашей республике. Миннеханов - это энергия движения вперед. Шаймиев это мудрость и сохранение традиций. Это наш ЛИ КУАН Ю.
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  • Анонимно 20 янв
    Я ВСЕГДА ВОСХИЩАЛСЯ БАБАЕМ. ОН К НАМ В РАЙОН ПРИЕЗЖАЛ И ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПОМНИЛ ИМЯ ОТЧЕСТВО МЕХАНИЗАТОРА С КОТОРЫМ ОБЩАЛСЯ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД. фЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ, ОСТРЫЙ УМ, МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ, И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ГЛУБОКО ПРОДУМАННЫЕ РЕШЕНИЯ. ДОБРОГО ЕМУ ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!
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  • Анонимно 20 янв
    С днем рождения глубокоуважаемый Минтемер Шарипович. Вся наша многонациональная семья поздравляет Вас, нашего Первого Президента. Спасибо вам за мир и благополучие. Хранит вас БОГ и АЛЛАХ!
    Ответить
  • Анонимно 20 янв
    Да, молодец наш Шаймиев! Мы иногда с соседом Альбертом сидим вечерком попиваем, перетираем всякие темы. Но всегда поднимаем тост за дружбу народов и за Родину. Бабая всегда поминаем добрым словом.. Мы и татары и русские вместе, делить нам нечего.
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  • Анонимно 20 янв
    Живи Бабай на зло врагам. Ещё ты очень нужен нам.Живем в эпоху перемен.Ещё нам нужен Президент.
    Народный поэт.
    Ответить
  • Анонимно 20 янв
    Отец татарского народа, живи долго и веди нас дальше правильной дорогой. А Президент и "ТЮРКсой" ТАТАРСТАНУ нужны!
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