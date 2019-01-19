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На Бали предложили ввести налог на иностранных туристов

10:21, 19.01.2019
На Бали предложили ввести налог на иностранных туристов
Фото: pixabay.com

Власти Бали предложили ввести налог на иностранных туристов. Его размер составит $10.

Как сообщает The Straits Times, налог могут включить в стоимость авиабилетов или ввести оплату в аэропорту и морских портах. Все отчисления направят на сохранение культурного наследия и решение экологических проблем острова.

Отмечается, что от налога освободят жителей Индонезии.

Ранее российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян.

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