На Бали предложили ввести налог на иностранных туристов

Власти Бали предложили ввести налог на иностранных туристов. Его размер составит $10.

Как сообщает The Straits Times, налог могут включить в стоимость авиабилетов или ввести оплату в аэропорту и морских портах. Все отчисления направят на сохранение культурного наследия и решение экологических проблем острова.

Отмечается, что от налога освободят жителей Индонезии.

Ранее российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян.