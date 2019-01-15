Предприниматели предложили ввести в России налог на выезд

Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян. Об этом говорится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы.

Бизнесмены отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность», передает «РИА Новости».