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Бизнес

Предприниматели предложили ввести в России налог на выезд

10:23, 15.01.2019 2

Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян. Об этом говорится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы.

Бизнесмены отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность», передает «РИА Новости».

Бизнес
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:34
    А почему такой маленький налог.Надо раз в 100 больше чтоб люди начали Родину любить.И налог на баксы для загрантуристов просто необходим.20 баксов как в союзе на руки по своей цене а потом с повышающим коэффициентом чтоб не позорили наш народ за бугром своими пьяными выходками.
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  • Анонимно 10:35
    Такого бредового предложения я еще не видел.
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